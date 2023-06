Concert de cuivres et percussions – Brezzy Brass Quintet Église de Saint Loup Saint-Loup, 16 septembre 2023, Saint-Loup.

Concert de cuivres et percussions – Brezzy Brass Quintet Samedi 16 septembre, 17h00 Église de Saint Loup Possibilité de faire un don à l’association ASE pour la restauration de l’église, 150 places.

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association ASE Saint Loup pour la sauvegarde de l’église organise un concert pour ponctuer la journée du sammedi 16 septembre.

La première partie se déroulera en l’église de Saint Loup avec des reprises de musiques classiques ainsi qu’un répertoire de messe.

La deuxième partie se déroulera dans le parc du presbytère, face à l’église, avec des standards des années 50 à 80, du jazz new orleans, de la variété étrangère et française

Buvette et planche apéro seront en vente au profit de l’association ASE St Loup

Église de Saint Loup Rue de l’Abbé Bécherel, 50300 Saint-Loup Saint-Loup La Maison Neuve Manche Normandie https://www.facebook.com/eglisesaintloup50 https://www.instagram.com/eglise_stloup_manche/ L’église de Saint-Loup date du XIIe siècle et représente le seul édifice du canton ayant conservé son architecture et son décor romans. Construite en granit à l’époque des Ducs de Normandie, elle est caractérisée, extérieurement, par ses ouvertures romanes, son clocher à flèches de bois et ses modillons soutenant la corniche. L’intérieur est tout aussi riche avec des œuvres classées : des pierres tombales des anciens seigneurs, une Piéta du XVIe siècle en calcaire, des retables du XVIIe siècle, statues de saint Loup et de saint Gilles, une tribune en bois du XVIIe siècle, des fonts baptismaux avec doubles cuves en granit du XVIe siècle. Edifice modeste mais majeur pour la compréhension et le témoignage de l’art de bâtir à l’époque romane dans l’Avranchin. Présence de parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

