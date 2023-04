Visite libre de l’église de Saint-Loup Église de Saint Loup Saint-Loup Catégories d’évènement: Manche

Saint-Loup

Visite libre de l’église de Saint-Loup Église de Saint Loup, 15 septembre 2023, Saint-Loup. Visite libre de l’église de Saint-Loup 15 – 17 septembre Église de Saint Loup Après 4 années de restauration, venez visiter l’église de Saint Loup datant du XIeme siècle. La première tranche de travaux (2020-2021) était orientée sur le clocher et le choeur. Les joints extérieurs du clocher ont été refaits, changement du sol avec la pose la pose de la nouvelle tomette, le badigeonnage des murs et de la voûte, l’électricité, le chauffage et la sonoriation. La sacristie a été restaurée avec la mise à jour d’une fresque. Le Maître Autel fut restauré également. La deuxième tranche (2022-2023) était destiné à la Nef et sa couverture. Les joints intérieurs et extérieurs ont été refaits, les murs intérieurs badigeonnés, changement de sol avec la pose d’une nouvelle tomette, restauration de la tribune, des autels latéreaux, électricité, chauffage et sonorisation. Côté extérieure: La charpente du XIeme a été restaurée et une nouvelle couverture en ardoise posée. L’église sera ouverte au public pendant les journées du patrimoines. Entrée libre et gratuite Animations musicales prévues L’association sera présente pour vous renseigner lors de votre visite Église de Saint Loup Rue de l’Abbé Bécherel, 50300 Saint-Loup Saint-Loup La Maison Neuve Manche Normandie https://www.facebook.com/eglisesaintloup50 https://www.instagram.com/eglise_stloup_manche/ L’église de Saint-Loup date du XIIe siècle et représente le seul édifice du canton ayant conservé son architecture et son décor romans. Construite en granit à l’époque des Ducs de Normandie, elle est caractérisée, extérieurement, par ses ouvertures romanes, son clocher à flèches de bois et ses modillons soutenant la corniche. L’intérieur est tout aussi riche avec des œuvres classées : des pierres tombales des anciens seigneurs, une Piéta du XVIe siècle en calcaire, des retables du XVIIe siècle, statues de saint Loup et de saint Gilles, une tribune en bois du XVIIe siècle, des fonts baptismaux avec doubles cuves en granit du XVIe siècle. Edifice modeste mais majeur pour la compréhension et le témoignage de l’art de bâtir à l’époque romane dans l’Avranchin. Présence de parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Sébastien Bernard

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Loup Autres Lieu Église de Saint Loup Adresse Rue de l'Abbé Bécherel, 50300 Saint-Loup Ville Saint-Loup Departement Manche Lieu Ville Église de Saint Loup Saint-Loup

Église de Saint Loup Saint-Loup Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loup/

Visite libre de l’église de Saint-Loup Église de Saint Loup 2023-09-15 was last modified: by Visite libre de l’église de Saint-Loup Église de Saint Loup Église de Saint Loup 15 septembre 2023 Église de Saint Loup Saint-Loup Saint-Loup

Saint-Loup Manche