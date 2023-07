Balade contée chez les templiers Église de Saint-Loup de Saintonge Saint-Loup, 17 septembre 2023, Saint-Loup.

Balade contée chez les templiers Dimanche 17 septembre, 08h30 Église de Saint-Loup de Saintonge Balade contée : gratuit pour les – 12 ans. 8 € pour les + 12 ans. Balade + repas d’inspiration médiévale : 10 € – 12 ans. 20 € + 12 ans. Sur inscription.

À l’occasion de la restauration de l’église, embarquez pour une balade animée de 7 km à la découverte des Templiers. Parcourez les ruelles du village de Goux en leur compagnie et laissez-vous surprendre par les merveilles qui vous attendent. Vous pourrez notamment visiter une grange ou une maison templière, membre dépendant de la commanderie de La Rochelle. De plus, plongez-vous dans l’histoire de notre église, qui pourrait bien être la fameuse chapelle templière tant recherchée depuis longtemps.

Programme :

– Accueil : 8h30.

– Départ pour la balade : entre 9h et 9h30.

– Animation jeux, chants, contes et découverte historique pendant la balade.

– Arrivée et apéritif.

– Repas d’inspiration médiévale à 13h.

– Visite guidée de l’église à 16h30.

Église de Saint-Loup de Saintonge Rue Saint-Leu, 17380 Saint-Loup Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 59 73 70 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 71 25 70 12 »}] Église de Saint-Loup – Dédiée à Saint-Loup (ou Saint-Leu), notre église date du XIVe siècle, avec des éléments romans plus anciens. Au cours des siècles, elle a subi plusieurs remaniements. Sa façade occidentale est curieuse, alliant des moulures gothiques et des modillons romans. Le clocher mural, étayé par deux énormes contreforts d’angle, se termine par un double pignon à deux baies et des cloches jumelées.

Au-dessus du portail, une corniche avec 13 modillons typiquement romans, sans doute les vestiges d’une construction antérieure plus ancienne, peut-être du XIIe siècle.

Il est également intéressant de découvrir l’intérieur de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Céline Joly