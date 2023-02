Chants sacrés d’Orient Eglise de Saint-Louis en L’Ile, 16 avril 2023, Paris.

plein tarif : 20€ – tarif réduit : 15€

Un voyage a cappella dans les mémoires du monde

S’inspirant de la grande sobriété avec laquelle les chants syriaques et byzantins étaient interprétés dans les grottes des montagnes du Liban et sous les voûtes des églises de Constantinople et Nicée, Fanny Perrier-Rochas chante a cappella, ou accompagnée de ses instruments, pour permettre à ce répertoire de se déployer, sans amplification, dans l’acoustique naturelle des pierres.

Un répertoire deux fois millénaire

Depuis 2019, les chants byzantins et syriaques sont classés au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Ces chants sont un pont entre les cultures et les époques, rappelant nos origines communes. Les chants syriaques, de tradition orale, sont nés dans les grottes des montagnes du Nord du Liban et en Syrie autour du fleuve Oronte, à l’époque où les divinités mésopotamiennes et assyriennes se confondaient avec les dieux grecs. Les chants byzantins sont quant à eux les chants de tradition écrite les plus anciens connus en Occident.

Fanny Perrier-Rochas, de l’écologie politique au chant sacré

Avant la musique sacrée, Fanny Perrier-Rochas étudie l’écologie politique à Sciences Po puis devient bergère dans le sud de la France. C’est cette expérience du silence qui lui fait prendre conscience de sa vocation pour le chant. De 2015 à 2020, elle suit une formation d’excellence à l’Institut International de chants sacrés à Paris au côté de Soeur Marie Keyrouz, musicologue et cantatrice. En 2019, elle crée le spectacle « Du fond des âges » dans le cadre du festival d’Avignon et propose plus de 80 concerts en France et à l’international notamment à la grande mosquée de Strasbourg, à l’église Saint-Merry à Paris, à la Basilique de Vézelay, et à la Rotonda de Thessalonique en Grèce. En 2021, Fanny Perrier-Rochas est artiste associée à l’abbaye de Bourgueil. Pour la saison 2022-2023, elle est invitée en résidence à l’Atelier du plateau à Paris et prépare un enregistrement à l’abbaye de Noirlac.

