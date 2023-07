Visite guidée de l’église de Saint-Laurent-la-Roche Église de Saint-Laurent-la-Roche Saint-Laurent-la-Roche, 16 septembre 2023, Saint-Laurent-la-Roche.

Visite guidée de l’église de Saint-Laurent-la-Roche 16 et 17 septembre Église de Saint-Laurent-la-Roche Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église de Saint-Laurent-la-Roche, église du XIV-XVe siècle classée au titre des Monuments historiques.

L’équipe de bénévoles de l’Amive (Association de mise en valeur de l’église de Saint-Laurent-la-Roche) saura partager sa passion pour cet édifice lors de visites guidées et vous faire découvrir un pan de notre histoire comtoise avec de nombreuses anecdotes :

– l’histoire d’Huguette de Sainte-Croix, accusée d’avoir fait assassiner en 1328 son mari Étienne de Saint-Dizier ;

– Charlotte de la Favée, morte en couche, aimée et pleurée par son mari Renobert de Mont Saint-Ligier qui a laissé une plaque commémorative en témoignage de son affliction dans une des chapelles ;

– le destin de Philibert de Chalon, prince d’Orange et chef des armées de Charles Quint, mort à 28 ans en 1530 et vraisemblablement représenté sous les traits d’un roi mage sur une peinture murale découverte dans les années 1960, et bien d’autres anecdotes pour expliquer statuaire, tableaux et peintures murales.

Des guides de visite sont disponibles pour les visiteurs étrangers en anglais, espagnol, flamand et allemand.

Église de Saint-Laurent-la-Roche Chemin de l’Église, Saint-Laurent-la-Roche, 39570 La Chailleuse Saint-Laurent-la-Roche 39570 Saint-Laurent-la-Roche Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 60 46 27 45 http://amive.fr https://www.facebook.com/amivesaintlaurent Cette église du XIVe siècle est classée au titre des Monuments historiques.

Située dans un cadre unique, sur le premier contrefort du Jura, elle recèle des œuvres particulièrement intéressantes.

Ancien prieuré, puis paroisse des villages alentours, cette église comporte de nombreux éléments remarquables, dont une peinture murale « L’adoration des mages », datant du début du XVIe et découverte dans les années 1960, qui représente vraisemblablement Philibert de Chalon. Elle fait l’objet d’une étude avec un comité scientifique actuellement.

Le tableau « Notre-Dame des sept douleurs », daté de 1613, est également extrêmement intéressant. Vous y trouverez également un retable baroque, des statues, des vitraux représentant saint Laurent, une statuaire importante et des têtes de moines sculptées dans la pierre.

Les visiteurs découvriront l’histoire émouvante de Charlotte de la Favée, morte en couche, et en mémoire de qui son mari fit graver une inscription commémorative dans la chapelle seigneuriale.

La visite de l’église est un but de promenade qui peut se poursuivre par le belvédère de la Madone, qui offre un panorama sur toute la Bresse. Le site de Saint-Laurent-la-Roche est également à la croisée de belles randonnées sur les crêtes ou en forêt. parking devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Amive