Cinéma au clair de lune église de saint-Julien Port-Sainte-Marie, 1 septembre 2023, Port-Sainte-Marie.

Port-Sainte-Marie,Lot-et-Garonne

Pour sa 4ème édition, le festival de cinéma en plein air « cinémas au clair de lune », en partenariat avec Écrans47, vous propose cette année encore des scéances en extérieur à la tombée de la nuit. N’hésitez pas à apporter vos coussins et à vous mettre à l’aise pour partager un moment de cinéma sous les étoiles!

Rendez vous à Port Sainte Marie, à l’église de Saint-Julien (programmation sur www.écrans47.fr) pour une séance pas comme les autres!.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . .

église de saint-Julien

Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For its 4th edition, the « cinémas au clair de lune » open-air film festival, in partnership with Écrans47, is once again offering outdoor screenings at dusk. Don’t hesitate to bring your cushions and make yourself comfortable to share a moment of cinema under the stars!

Join us in Port Sainte Marie, at the church of Saint-Julien (program on www.écrans47.fr) for a screening like no other!

En su 4ª edición, el festival de cine al aire libre « cinémas au clair de lune », en colaboración con Écrans47, vuelve a ofrecer proyecciones al aire libre al atardecer. No dude en traer sus cojines y ponerse cómodo para compartir un momento de cine bajo las estrellas

Acérquese a Port Sainte Marie, a la iglesia de Saint-Julien (programa en www.écrans47.fr) para disfrutar de una proyección sin igual

Ausgabe des Open-Air-Kinofestivals « cinémas au clair de lune » in Zusammenarbeit mit Écrans47 bietet Ihnen auch in diesem Jahr wieder Vorstellungen im Freien bei Einbruch der Dunkelheit an. Bringen Sie Ihre Kissen mit und machen Sie es sich gemütlich, um einen Kinomoment unter dem Sternenhimmel zu erleben

Wir treffen uns in Port Sainte Marie, in der Kirche von Saint-Julien (Programm auf www.écrans47.fr), um eine ganz besondere Vorstellung zu erleben

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas