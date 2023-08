Eglise de St Julien Molhesabate Eglise de Saint Julien Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Molhesabate Eglise de St Julien Molhesabate Eglise de Saint Julien Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate, 17 septembre 2023, Saint-Julien-Molhesabate. Eglise de St Julien Molhesabate Dimanche 17 septembre, 13h30 Eglise de Saint Julien Molhesabate entrée libre , sans inscription – l’église de St Julien

– l’histoire de sa reconstruction

– son clocher

Avec le rappel des principaux sujets évoqués les années précédentes autour de ce que l’on peut apprendre de l’étude approfondie du cadastre de 1825 : les constructions, les voies de communication.

Dimanche 17 septembre Eglise de Saint Julien Molhesabate Saint Julien Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 mairie Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Molhesabate Autres Lieu Eglise de Saint Julien Molhesabate Adresse Saint Julien Molhesabate Ville Saint-Julien-Molhesabate Departement Haute-Loire Lieu Ville Eglise de Saint Julien Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate latitude longitude 45.185683;4.426635

Eglise de Saint Julien Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-molhesabate/