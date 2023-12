Les routes des Crèches en Pays d’Auge -Eglise de Saint Julien le Faucon Eglise de Saint Julien le Faucon Mézidon Vallée d’Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge Les routes des Crèches en Pays d’Auge -Eglise de Saint Julien le Faucon Eglise de Saint Julien le Faucon Mézidon Vallée d’Auge, 16 décembre 2023, Mézidon Vallée d'Auge. Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16 17:00:00 Les Routes des crèches 2023

La Route des crèches en Pays d’Auge vous permettra de découvrir les trésors et crèches de plusieurs églises du territoire. Les églises ouvertes les 16 et 17 décembre de 14h30 à 17h :

Amfreville, Auberville (tous les mercredis, samedis et dimanche pendant les vacances scolaires), Auquainville (Notre-Dame) Bavent, Canapville, Cresseveuille, Drubec, Gonneville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Le Mesnil-Mauger (Saint-Etienne le 16 décembre), Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d’Estrées, Notre-Dame de Fresnay, Saint-Julien-le-Faucon (le 16 décembre), Saint-Maclou , Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif (le 16 décembre), Sainte-Foy-de-Montgommery, Sallenelles, Tordouet, Varaville, Vauville. Les églises ouvertes les 6 et 7 janvier de 14h30 à 17h

Auberville, Auquainville (Notre-Dame), Canapville, Cresseveuille (le 6 janvier), Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Notre-Dame d’Estrées, Saint-Maclou (le 6 janvier), Saint-Martin-aux-chartrains, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif , Sainte-Foy-de-Montgommery, Tordouet, Varaville, Vauville (le 6 janvier). Les concerts de Noël entrées libres :

Vauville le 16 décembre à 17h

Notre-Dame d’Estrées le 17 décembre à 15h30

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives le 17 décembre à 17h Les églises ouvertes en permanence :

Beaumont-en-Auge, Berville, Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château, Bonnebosq, Cabourg, Cambremer (Saint-Denis), Deauville (Saint-Augustin), Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Fervaques, Franceville, Hérouvillette, Honfleur (Sainte-Catherine, Saint-Léonard, ND de Grâce), Houlgate, Les Monceaux (extérieur), Lieury, Lisieux (la cathédrale), Livarot (Saint-Ouen), Orbec (Notre-Dame), Ouville-la-Bien-Tournée (extérieur), Pont-l’Evêque (Saint-Michel), Ranville, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Désir (La Pommeraye), Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-sur-Dives (l’abbatiale), Saint-Pierre-de-Cormeilles, Sainte-Anne-d’Entremont, Thiéville (extérieur 7 rue de l’abbé Charles Hamont), Trouville (ND-des Victoires), Villers-sur-Mer, Vieux-Bourg. Merci à vous tous, les bénévoles qui faites vivre les routes des crèches !.

Les Routes des crèches 2023

La Route des crèches en Pays d’Auge vous permettra de découvrir les trésors et crèches de plusieurs églises du territoire. Les églises ouvertes les 16 et 17 décembre de 14h30 à 17h :

Amfreville, Auberville (tous les mercredis, samedis et dimanche pendant les vacances scolaires), Auquainville (Notre-Dame) Bavent, Canapville, Cresseveuille, Drubec, Gonneville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Le Mesnil-Mauger (Saint-Etienne le 16 décembre), Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d’Estrées, Notre-Dame de Fresnay, Saint-Julien-le-Faucon (le 16 décembre), Saint-Maclou , Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif (le 16 décembre), Sainte-Foy-de-Montgommery, Sallenelles, Tordouet, Varaville, Vauville. Les églises ouvertes les 6 et 7 janvier de 14h30 à 17h

Auberville, Auquainville (Notre-Dame), Canapville, Cresseveuille (le 6 janvier), Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Notre-Dame d’Estrées, Saint-Maclou (le 6 janvier), Saint-Martin-aux-chartrains, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif , Sainte-Foy-de-Montgommery, Tordouet, Varaville, Vauville (le 6 janvier). Les concerts de Noël entrées libres :

Vauville le 16 décembre à 17h

Notre-Dame d’Estrées le 17 décembre à 15h30

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives le 17 décembre à 17h Les églises ouvertes en permanence :

Beaumont-en-Auge, Berville, Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château, Bonnebosq, Cabourg, Cambremer (Saint-Denis), Deauville (Saint-Augustin), Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Fervaques, Franceville, Hérouvillette, Honfleur (Sainte-Catherine, Saint-Léonard, ND de Grâce), Houlgate, Les Monceaux (extérieur), Lieury, Lisieux (la cathédrale), Livarot (Saint-Ouen), Orbec (Notre-Dame), Ouville-la-Bien-Tournée (extérieur), Pont-l’Evêque (Saint-Michel), Ranville, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Désir (La Pommeraye), Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-sur-Dives (l’abbatiale), Saint-Pierre-de-Cormeilles, Sainte-Anne-d’Entremont, Thiéville (extérieur 7 rue de l’abbé Charles Hamont), Trouville (ND-des Victoires), Villers-sur-Mer, Vieux-Bourg. Merci à vous tous, les bénévoles qui faites vivre les routes des crèches !

Les Routes des crèches 2023

La Route des crèches en Pays d’Auge vous permettra de découvrir les trésors et crèches de plusieurs églises du territoire. Les églises ouvertes les 16 et 17 décembre de 14h30 à 17h :

Amfreville, Auberville (tous les mercredis, samedis et dimanche pendant les vacances scolaires), Auquainville (Notre-Dame) Bavent, Canapville, Cresseveuille, Drubec, Gonneville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Le Mesnil-Mauger (Saint-Etienne le 16 décembre), Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d’Estrées, Notre-Dame de Fresnay, Saint-Julien-le-Faucon (le 16 décembre), Saint-Maclou , Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif (le 16 décembre), Sainte-Foy-de-Montgommery, Sallenelles, Tordouet, Varaville, Vauville. Les églises ouvertes les 6 et 7 janvier de 14h30 à 17h

Auberville, Auquainville (Notre-Dame), Canapville, Cresseveuille (le 6 janvier), Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Notre-Dame d’Estrées, Saint-Maclou (le 6 janvier), Saint-Martin-aux-chartrains, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif , Sainte-Foy-de-Montgommery, Tordouet, Varaville, Vauville (le 6 janvier). Les concerts de Noël entrées libres :

Vauville le 16 décembre à 17h

Notre-Dame d’Estrées le 17 décembre à 15h30

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives le 17 décembre à 17h Les églises ouvertes en permanence :

Beaumont-en-Auge, Berville, Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château, Bonnebosq, Cabourg, Cambremer (Saint-Denis), Deauville (Saint-Augustin), Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Fervaques, Franceville, Hérouvillette, Honfleur (Sainte-Catherine, Saint-Léonard, ND de Grâce), Houlgate, Les Monceaux (extérieur), Lieury, Lisieux (la cathédrale), Livarot (Saint-Ouen), Orbec (Notre-Dame), Ouville-la-Bien-Tournée (extérieur), Pont-l’Evêque (Saint-Michel), Ranville, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Désir (La Pommeraye), Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-sur-Dives (l’abbatiale), Saint-Pierre-de-Cormeilles, Sainte-Anne-d’Entremont, Thiéville (extérieur 7 rue de l’abbé Charles Hamont), Trouville (ND-des Victoires), Villers-sur-Mer, Vieux-Bourg. Merci à vous tous, les bénévoles qui faites vivre les routes des crèches ! .

Eglise de Saint Julien le Faucon

Mézidon Vallée d’Auge 14140 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-09 par OT CA de Lisieux Normandie Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Code postal 14140 Lieu Eglise de Saint Julien le Faucon Adresse Eglise de Saint Julien le Faucon Ville Mézidon Vallée d'Auge Departement Calvados Lieu Ville Eglise de Saint Julien le Faucon Mézidon Vallée d'Auge Latitude 49.06973 Longitude 0.08682 latitude longitude 49.06973;0.08682

Eglise de Saint Julien le Faucon Mézidon Vallée d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezidon-vallee-d'auge/