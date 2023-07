Découverte mycologique d’une chenaie-charmaie Église de Saint-Hilaire Saint-Hilaire-de-la-Noaille Catégories d’Évènement: Gironde

Découverte mycologique d'une chenaie-charmaie Dimanche 17 septembre, 10h00 Église de Saint-Hilaire Gratuit. Entrée libre. Prévoir des chaussures tout-terrain et pique-nique. La mycologie est la science qui étudie les champignons et les lichens, qui à ce jour sont classés parmi les champignons.

Découvrez la mycologique d’une chenaie-charmaie dans le Réolais, à l’occasion des Journées européennes du patrimone. Église de Saint-Hilaire 5 D129, 33190 Saint-Hilaire-de-la-Noaille Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’église est située dans le département français de la Gironde, sur la commune de Saint-Hilaire-de-la-Noaille. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

