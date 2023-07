Visite de l’enclos prieural Église de Saint-Gondon Saint-Gondon Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Gondon Visite de l’enclos prieural Église de Saint-Gondon Saint-Gondon, 16 septembre 2023, Saint-Gondon. Visite de l’enclos prieural Samedi 16 septembre, 14h30 Église de Saint-Gondon Prieuré des XVe-XVIIe siècles classé monument kistorique, de la grange dimière du XIIIe siècle et de l’église des Xe-XIIIe-XVIe-XIXe siècles. Grosse cloche Inscrite au titre des Monuments Historiques. Statue de sanctus Gundulfus de 1661, de pierre aux mains de bois. Abside et absidioles du Xe siècle, ancienne chapelle du monastère. Église de Saint-Gondon 6 Rue Jules-Guillot 45500 Saint-Gondon Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 36 90 76 http://saintgondon.free.fr [{« type »: « email », « value »: « st-gondon.p.h@orange.fr »}] Témoin de l’architecture du premier art roman de la Vallée de la Loire, avant l’éclosion de l’abbaye de Fleury de Saint-Benoît sur Loire, depuis des siècles, l’église a subit des outrages, des transformations, des améliorations.

La chapelle du monastère est à l’origine de l’église, elle n’était réservée qu’aux moines. Les habitants ayant perdu leur église qui se situait dans le village, les religieux consentirent à ce que leur chapelle devienne église paroissiale.

Les époques de réalisations, de transformations et d’améliorations vont s’étaler sur plusieurs siècles.

IXe siècle : L’absides, les absidioles.

XIIIe siècle : le chœur.

XVIe siècle : la nef.

XVIIe siècle : le caquetoir.

XVIIIe siècle : la sacristie, la tour de l’horloge.

XIXe siècle : le clocher. Parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © St-Gondon Patrimoine Historique Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Gondon Autres Lieu Église de Saint-Gondon Adresse 6 Rue Jules-Guillot 45500 Saint-Gondon Ville Saint-Gondon Departement Loiret Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Église de Saint-Gondon Saint-Gondon

Église de Saint-Gondon Saint-Gondon Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gondon/