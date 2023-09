Visites guidées de l’église et du patrimoine environnant sur la thématique du Patrimoine vivant Église de Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches, 16 septembre 2023, Saint-Gervais-sur-Couches.

Visites guidées de l’église et du patrimoine environnant sur la thématique du Patrimoine vivant 16 et 17 septembre Église de Saint-Gervais-sur-Couches Sur inscription

Visites guidées sur rendez-vous de l’église et du patrimoine environnant, situé sur la place, sur la thématique du Patrimoine vivant. Sont à découvrir la maison commune ou première mairie-école du village, le lavoir, les pompes et fontaine-abreuvoir, le jardin des simples, les personnages, dont les tombes ont été conservées autour de l’église, l’ancien presbytère, le colombier décoiffé. Leur histoire permet de mettre en valeur les pratiques d’hygiène du siècle précédent, l’histoire des écoles et des mairies, l’éducation des filles nobles qui entraient dans un chapitre de chanoinesses bénéficiant ainsi d’acquisition de connaissances et de liberté (rare à cette époque pour les femmes), ou encore de connaissances liées à la nature et au patrimoine culturel, les rituels et les fêtes.

Église de Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 86 88 39 32 [{« type »: « email », « value »: « amisstgervais@gmail.com »}] Église cistercienne du XIIIe siècle, classée au titre des Monuments Historiques, dont l’architecture présente en termes de construction une période de transition entre roman et gothique. Elle est située sur une place ombragée, sur la D145 joignant NOLAY à Saint-Emiland, à environ 5-6 km de NOLAY et de COUCHES. Parking pour voitures et autobus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

