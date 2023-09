Visite libre de l’église de Saint-Gervais-sur-Couches Église de Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches, 16 septembre 2023, Saint-Gervais-sur-Couches.

Visite libre de l’église de Saint-Gervais-sur-Couches 16 et 17 septembre Église de Saint-Gervais-sur-Couches Entrée libre

Visites libres de l’église avec mise à disposition de documents d’aide à la visite en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Cette église cistercienne du XIIIe siècle est classée au titre des Monuments Historiques.

– Découvrez l’histoire de Saint-Gervais-sur-Couches

– Découvrez l’histoire de l’église :

http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Saint%20Gervais%20sur%20Couches.pdf

http://www.pastourisme71.com/images/Croix/Saint%20Gervais%20sur%20Couches.pdf

https://www.belleseglises.com/eglises/243

Anne-Marie CHESNEAU – dessin de Michel BOUILLOT