Cherchez les sculptures en pierre en levant les yeux

Cherchez les sculptures en pierre en levant les yeux Vendredi 15 septembre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Église de Saint-Gervais-sur-Couches Entrée libre

• Dès le vendredi 15 septembre 2023, dans la matinée, le public scolaire pourra participer à l’opération « Levez les yeux ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves pourront découvrir l’église cistercienne de Saint-Gervais-sur-Couches du XIIIe siècle, classée au titre des Monuments Historiques, par un jeu : chercher les sculptures en pierre en levant les yeux ( recherche ludique des sculptures de l’église dont ils auront les photos en main) et en s’éveillant à l’architecture romane et gothique.

Église de Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 86 88 39 32 [{« type »: « email », « value »: « amisstgervais@gmail.com »}] Église cistercienne du XIIIe siècle, classée au titre des Monuments Historiques, dont l’architecture présente en termes de construction une période de transition entre roman et gothique. Elle est située sur une place ombragée, sur la D145 joignant NOLAY à Saint-Emiland, à environ 5-6 km de NOLAY et de COUCHES. Parking pour voitures et autobus

