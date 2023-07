Montée au clocher de l’église de Saint-Galmier. Église de Saint-Galmier Saint-Galmier Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Galmier Montée au clocher de l’église de Saint-Galmier. Église de Saint-Galmier Saint-Galmier, 16 septembre 2023, Saint-Galmier. Montée au clocher de l’église de Saint-Galmier. 16 et 17 septembre Église de Saint-Galmier Ne convient pas aux personnes claustrophobes. Du haut de ses 37 mètres, le clocher actuel offre un superbe panorama sur la plaine du Forez et les monts du Lyonnais au prix de quelques 146 marches. Église de Saint-Galmier Place Camille Passot, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

