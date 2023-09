Visite du Grand Orgue Monument Historique de l’église Saint-Firmin de Firminy Eglise de Saint-Firmin Firminy, 17 septembre 2023, Firminy.

L’ORGUE, PATRIMOINE VIVANT ET INSTRUMENT SPORTIF

L’église Saint-Firmin de Firminy, achevée en 1860, est l’œuvre de l’architecte Tony DESJARDINS. Cet édifice de style néogothique est par son homogénéité un témoin authentique du patrimoine architectural régional XIXème siècle, notamment par ses dispositions avec un mobilier liturgique (chaire, autels, boiseries, Grand Orgue) qui s’harmonisent parfaitement.

DÉCOUVRIR UN GRAND ORGUE MONUMENT HISTORIQUE

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023, Dimanche 17 septembre 2023, de 15h à 18h, il sera possible de découvrir le Grand Orgue de l’église, un patrimoine vivant et un instrument sportif, avec une visite de l’instrument. La visite s’orchestrera par petits groupes depuis la tribune avec une présentation des différents jeux et des différentes sonorités, des différentes familles de tuyaux, et la possibilité de rentrer à l’intérieur de l’orgue et de jouer l’instrument. Des pièces seront interprétées par Pierre Astor, organiste.

Le Grand Orgue Charles Michel-Merklin de Saint-Firmin comprend 30 jeux répartis sur 2 claviers et 1 pédalier. Construit entre 1802 et 1805, il est un chef d’œuvre tant d’un point de vue sonore que mécanique, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Alors que beaucoup d’instruments ont fait l’objet de transformations au cours du temps, celui de Saint-Firmin conserve intégralement ses caractéristiques d’origine, tel que l’on concevait les orgues à la fin du XIXème siècle. Il est l’instrument de prédilection du répertoire romantique organistique du XIXème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

