Concert choral ; l’art du motet de la renaissance à nos jours Eglise de Saint Denis en Val Saint-Denis-en-Val, samedi 10 février 2024.

Concert choral ; l’art du motet de la renaissance à nos jours Motets de Tallis, Mendelssohn, Brahms, Antognini Samedi 10 février, 20h30, 22h00 Eglise de Saint Denis en Val 15 euros sur place ; 12 euros en prévente ; 8 euros étudiants/chômeurs ; gratuit pour les moins de 10 ans

L’Art du Motet, de la Renaissance à nos jours

Souhaitant approfondir notre pratique du répertoire choral a cappella, nous travaillerons cette année un programme de musique sacrée allant de la Renaissance au 21e siècle, et mettant en valeur le genre du motet. Pratiqué par tous les plus grands compositeurs depuis une époque ancienne, le motet est l’une des formes majeures de la musique sacrée occidentale. Depuis la brillante école franco-flamande du 16e siècle jusqu’aux explorations par des compositeurs d’aujourd’hui, en passant par les époques baroque et romantique, ce répertoire constitue une source inépuisable pour l’art choral, et un moyen important pour rechercher toujours plus de cohésion sonore dans notre pratique vocale.

Eglise de Saint Denis en Val 15 Rue de Saint-Denis, 45560 Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire

La Sarabande