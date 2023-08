JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE DE SAINT CLÉMENT église de Saint Clément Saint-Clément, 17 septembre 2023, Saint-Clément.

Saint-Clément,Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez visiter l’église de Saint Clément afin de découvrir les superbes fresques que recèlent l’édifice ce dimanche 17 septembre de 14h à 18h. Entrée Libre.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

église de Saint Clément rue de l’église

Saint-Clément 54950 Meurthe-et-Moselle Grand Est



As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), come and visit the church of Saint Clément to discover the superb frescoes in the building this Sunday, September 17, from 2pm to 6pm. Free admission.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, venga a visitar la iglesia de Saint Clément para descubrir los magníficos frescos del edificio el domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 h. Entrada gratuita.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes können Sie am Sonntag, den 17. September von 14:00 bis 18:00 Uhr die Kirche Saint Clément besuchen, um die wunderschönen Fresken zu entdecken, die das Gebäude beherbergt. Freier Eintritt.

