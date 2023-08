Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye Eglise de Saint-Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye, 16 septembre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

Après la restauration des peintures murales du 15ème siècle, l’équipe de l’association pour la Rénovation et l’Entretien de l’église vous accueillera:

-Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, l’occasion de vous raconter l’histoire de notre église.

Deux évènements à ne pas manquer:

-Samedi 16 à 16h: Conférence donnée par Madame Rosalie Godin, Restauratrice d’oeuvres d’art, qui évoquera son métier et nous fera découvrir les peintures murales.

-Dimanche 17 septembre à 11h: Concert d’orgue, par Monsieur Jacques Dusson!.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise de Saint-Christoly de Blaye Place de l’Église

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Following the restoration of the 15th-century murals, the team from the Association pour la Rénovation et l’Entretien de l’Eglise will welcome you:

-Saturday September 16 and Sunday September 17, from 10am to 12pm and from 1:30pm to 6pm, to tell you all about the history of our church.

Two events not to be missed:

-Saturday 16 at 4pm: Conference given by Madame Rosalie Godin, Restorer of works of art, who will talk about her profession and introduce us to the mural paintings.

-Sunday September 17 at 11 a.m.: Organ concert by Mr. Jacques Dusson!

Tras la restauración de las pinturas murales del siglo XV, el equipo de la Asociación para la Renovación y el Mantenimiento de la Iglesia le dará la bienvenida:

-El sábado 16 y el domingo 17 de septiembre, de 10:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, una ocasión para contarle la historia de nuestra iglesia.

Dos citas ineludibles:

-Sábado 16 a las 16:00 h: Conferencia de la Sra. Rosalie Godin, restauradora de obras de arte, que nos hablará de su oficio y nos mostrará los murales.

-Domingo 17 de septiembre a las 11:00: concierto de órgano de Jacques Dusson

Nach der Restaurierung der Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert wird Sie das Team der Association pour la Rénovation et l’Entretien de l’église (Verein für die Renovierung und Instandhaltung der Kirche) begrüßen:

-Am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September, von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr, bietet sich die Gelegenheit, Ihnen die Geschichte unserer Kirche zu erzählen.

Zwei Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten:

-Samstag, den 16. um 16 Uhr: Vortrag von Rosalie Godin, Restauratorin von Kunstwerken, die über ihren Beruf berichtet und uns die Wandmalereien zeigen wird.

-Sonntag, den 17. September um 11 Uhr: Orgelkonzert mit Jacques Dusson!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Blaye