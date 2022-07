Concert : Orgues en balade Eglise de Saint-Aubin-de-Baubigné Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

L'harmonium de l'église a été restauré en 2022. Profitez d'une balade en musique inédite.

Eglise de Saint-Aubin-de-Baubigné
Place de l'église, 79700 Saint-Aubin-de-Baubigné
Saint-Aubin-de-Baubigné
Mauléon 79700
Deux-Sèvres
Nouvelle-Aquitaine

Parking en face.

07 80 03 17 35 L’harmonium de l’église a été restauré en 2022. Profitez d’une balade en musique inédite. La ballade partira de l’église pour un temps à la Durbeliere avec un temps musical. Au retour, un concert de 30 mn donnera de découvrir les possilités multiples d’ un instrument techniquement en pointe lors de son achat fin XIXe. Le restaurateur Philippe Jolly, aussi président de l’association de l’orgue de Moutiers, sera au clavier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T15:00:00+02:00

2022-09-18T15:30:00+02:00 ©J de la Rouliere

