Visite guidée de l’église Saint-Arnoult Eglise de Saint Arnoult (Coulonges), 17 septembre 2023, Sylvains-lès-Moulins. Visite guidée de l’église Saint-Arnoult Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Eglise de Saint Arnoult (Coulonges) Accessible aux PMR. Visite libre ou guidée de l’Eglise Saint Arnoult (Coulonges), datant du XIe siècle et entièrement restaurée. Eglise de Saint Arnoult (Coulonges) 1 rue de l’église, Coulonges, 27240 Sylvains-lès-Moulins Sylvains-lès-Moulins 27240 Sylvains-les-Moulins Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Philippe BACCARO (président de l’association « Sylvains les Moulins de son patrimoine)

