Visite guidée du beffroi de l’église de Saint-Amour 16 et 17 septembre Église de Saint-Amour Sur inscription auprès de l’Office de tourisme

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour. Départ des visites toutes les 30 minutes de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Église de Saint-Amour Rue du commerce 39160 Saint-Amour Saint-Amour 39160 Le Souget Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 76 69 http://www.tourisme-portedujura.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 48 76 69 »}] L’église de Saint-Amour est une église dans le pure style roman, avec de beaux vitraux au centre d’un charmant village. Le clocher déporté donne son intérêt à l’église. À l’intérieur, de nombreux vitraux et trompe l’œil, sculptures et marbreries sont à découvrir. parking à proximité.

