L'abbaye de Caunes Minervois possédait le prieuré de Saint-Amans-Valtoret jusqu'à la Révolution. Ses fondations remonteraient au VIIIe ou IXe siècle, ce qui fait de l'église l'une des plus anciennes de la vallée du Thoré. Prise et détruite par les protestants lors des guerres de Religion, l'église a été reconstruite à la fin du XVIe siècle. À la Révolution, elle a été transformée en fabrique de salpêtre. Fortement dégradée, elle retrouva une nouvelle jeunesse à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d'une visite guidée de l'église de Saint-Amans-Valtoret. Au programme :

– Explication historique de l’église, des tableaux, des statues, des vitraux ainsi que du mobilier et des objets liturgiques. – Expositions des anciens objets de processions, des vêtements (chasubles, aubes) datant d’avant 1960, des bannières et oriflammes. – Possibilité de visiter le clocher (mécanisme de l’horloge et des cloches) sous conditions d’accessibilités. Église de Saint-Amans-Valtoret Rue de l’église, 81240 Saint-Amans-Valtoret Saint-Amans-Valtoret 81240 Tarn Occitanie 06 49 58 14 80 Ancien prieuré dépendant de l’abbaye de Caunes Minervois. Détruite lors des guerres de Religion, l’église fut reconstruite. Pendant la période révolutionnaire, elle a été transformée en fabrique de salpêtre. Entièrement rénovée dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Ses particularités:

– Un maitre autel (don des abbés de Caunes en 1761) et des fonds baptismaux en marbre rouge de Caunes.

– Un carillon de 10 cloches.

– Un double clocher.

– La tombe d'un évêque dans le chœur.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

