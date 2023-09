Visite libre de l’église de Rupt-sur-Saône Eglise de Rupt-sur-Saône Rupt-sur-Saône Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Visite libre de l'église de Rupt-sur-Saône 16 et 17 septembre Eglise de Rupt-sur-Saône Rupt-sur-Saône, 16 septembre 2023, Rupt-sur-Saône. Entrée libre aux horaires indiqués | Informations et contact : mairiederuptsursaone@wanadoo.fr L'église de Rupt-sur-Saône ouvre ses portes samedi et dimanche pour vous permettre de découvrir les travaux de restauration réalisés sur son mobilier et boiseries intérieurs.

Livret explicatif disponible à l’entrée. Eglise de Rupt-sur-Saône Chemin de la vigne rouge, 70360 Rupt-sur-Saône Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté L’architecte Jean-Joseph Galezot est chargé de dessiner les plans de l’édifice. Il entreprend là une de ses dernières réalisations en adoptant le modèle de l’église-halle dont son frère, Jean-Pierre Galezot, est à l’origine de l’introduction en Haute-Saône. Hugues Faivre débute la construction de l’édifice en 1751 sur les ruines d’un sanctuaire médiéval datant du XIIe siècle au moins.

Le décor intérieur sera vandalisé lors de la période révolutionnaire (1792). Aux XIXe et XXe siècle, deux campagnes d’entretien feront disparaître la polychromie des boiseries. L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1987. Les travaux seront achevés en 4 ans.Le tabernacle est béni en 1755. Parking du cimetière à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

