Découvrez l’église romane du village de Saint-Clair 16 et 17 septembre Église de Roubillous Gratuit. Entrée libre.

Venez admirer l’architecture romane de l’église de Roubillous et ses deux imposants tableaux du milieu du XVIIe siècle.

Église de Roubillous Bourg, 82400 Saint-Clair Saint-Clair 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 68 76 http://www.cdg82.fr/saint-clair [{« type »: « email », « value »: « mairie-saint.clair@info82.com »}] Cette église d’origine romane, datant de la fin du XIе et du début du XIIe siècle, est située sur une butte entourée de vallons. Cet édifice a été reconstruit après la Guerre de Cent ans et a été remanié après les guerres de religion. Le portail à arc brisé encadré de tores ininterrompus, est orné d’un perron à six marches. La façade ouest refaite au XIXe siècle, est couronnée d’un clocher-mur à pignon triangulaire percé de trois baies en plein cintre. Deux imposants tableaux du milieu du XVIIe siècle viennent d’être restaurés : saint Eutrope guérissant les estropiés et les paralytiques, et saint Clair guérissant les aveugles. Accès: À partir de Valence d’Agen, prendre route de Cahors D953. À 8km environ au niveau du carrefour Saint-Clair, Saint-Paul d’Espis, prendre à gauche D74 direction Saint-Clair. Le village se trouve à 3.5 km environ.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Simonne Lagnès, saint Eutrope