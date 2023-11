CONCERT GOSPEL Église de Rodemack Rodemack, 9 décembre 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

À l’approche des fêtes, assistez au traditionnel concert de gospel par la chorale de Rodemack.

Laissez transporter par la musicalité du gospel et l’acoustique de l’église.

Du vin chaud sera disponible à la sortie.. Tout public

Samedi 2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Église de Rodemack rue de l’Église

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



As the festive season approaches, enjoy the traditional gospel concert by the Rodemack choir.

Let yourself be transported by the musicality of gospel and the acoustics of the church.

Mulled wine will be available at the end of the concert.

Ahora que se acercan las fiestas, venga a disfrutar del tradicional concierto de gospel del coro Rodemack.

Déjese transportar por la musicalidad de la música gospel y la acústica de la iglesia.

Al final del concierto habrá vino caliente.

Wenn die Feiertage näher rücken, besuchen Sie das traditionelle Gospelkonzert des Chors von Rodemack.

Lassen Sie sich von der Musikalität des Gospels und der Akustik der Kirche mitreißen.

Am Ausgang wird Glühwein angeboten.

