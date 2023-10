Concert – Automne des chorales église de Rilhac Rilhac-Lastours, 5 novembre 2023, Rilhac-Lastours.

Rilhac-Lastours,Haute-Vienne

L’association Espaces et Cultures vous invite à l’automne des chorales.

Seront présents : la croche coeur de St-Brice-sur-Vienne, la chorale sainte-claire de Chateauneuf-la-Forêt et la chorale des 2 clochers de Rilhac-Lastours..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

église de Rilhac

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association Espaces et Cultures invites you to the autumn of choirs.

The following choirs will be performing: la croche coeur from St-Brice-sur-Vienne, la chorale sainte-claire from Chateauneuf-la-Forêt and la chorale des 2 clochers from Rilhac-Lastours.

La asociación Espaces et Cultures le invita al Festival Coral de Otoño.

Actuarán los siguientes coros: la croche coeur de St-Brice-sur-Vienne, la chorale sainte-claire de Chateauneuf-la-Forêt y la chorale des 2 clochers de Rilhac-Lastours.

Der Verein Espaces et Cultures lädt Sie zum Herbst der Chöre ein.

Anwesend sein werden: la croche coeur aus St-Brice-sur-Vienne, la chorale sainte-claire aus Chateauneuf-la-Forêt und la chorale des 2 clochers aus Rilhac-Lastours.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus