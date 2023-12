CONCERT DE NOËL Eglise de Reyersviller Reyersviller, 1 décembre 2023, Reyersviller.

Reyersviller,Moselle

L’Harmonie du Pays de Bitche vous propose son concert de Noël avec la participation des classes élémentaires de Reyersviller, Siersthal et Lambach. Des chalets de Noël avec vin chaud et grillades vous attendront devant l’église.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 16:30:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. 0 EUR.

Eglise de Reyersviller Rue de l’église

Reyersviller 57230 Moselle Grand Est



The Harmonie du Pays de Bitche presents its Christmas concert with the participation of elementary classes from Reyersviller, Siersthal and Lambach. Christmas chalets with mulled wine and grilled meats await you in front of the church.

La Harmonie du Pays de Bitche presenta su concierto de Navidad con la participación de clases de primaria de Reyersviller, Siersthal y Lambach. Frente a la iglesia le esperan chalés navideños con vino caliente y carnes a la parrilla.

Die Harmonie du Pays de Bitche bietet Ihnen ihr Weihnachtskonzert mit Beteiligung der Grundschulklassen von Reyersviller, Siersthal und Lambach an. Vor der Kirche erwarten Sie Weihnachtshütten mit Glühwein und Gegrilltem.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU PAYS DE BITCHE