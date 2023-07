Concert de flûtes et harpe – duo Hors-Piste Église de Reterre Reterre, 21 juillet 2023, Reterre.

Reterre,Creuse

Concert de flûtes et harpe – duo Hors-Piste

Laurence Bancaud (harpe et cithare vietnamienne dan tranh) et Carine Honorat (flûtes) tissent avec leurs instruments traditionnels et modernes des résonances à travers le temps et les cultures. Imaginé comme un voyage sonore, le concert « En Chemin » nous conduit vers des mythes grecs avec « Orphée » jusqu’au grand espaces finlandais « Tocar », en passant par des rythmes espagnols « Asturienne ».

N’oublions pas de faire un saut en Asie, en Bulgarie, en Irlande ou encore en Sicile. Venez profiter de ce voyage musical à l’église de Reterre, dont les vitraux, par Francis Chigot, ont étés nouvellement restaurés.

Participation au chapeau.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Église de Reterre

Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Flute and harp concert – Hors-Piste duo

Laurence Bancaud (harp and Vietnamese zither dan tranh) and Carine Honorat (flutes) use their traditional and modern instruments to weave resonances across time and cultures. Imagined as a journey in sound, the « En Chemin » concert takes us from Greek myths with « Orphée » to Finnish open spaces with « Tocar », via Spanish rhythms with « Asturienne ».

And let’s not forget a trip to Asia, Bulgaria, Ireland or Sicily. Come and enjoy this musical voyage at the Reterre church, whose stained-glass windows by Francis Chigot have just been restored.

Participation by hat

Concierto de flauta y arpa – dúo Hors-Piste

Laurence Bancaud (arpa y cítara vietnamita dan tranh) y Carine Honorat (flautas) utilizan sus instrumentos tradicionales y modernos para tejer resonancias a través del tiempo y las culturas. Concebido como un viaje sonoro, el concierto « En Chemin » nos lleva de los mitos griegos con « Orphée » a los espacios abiertos finlandeses con « Tocar » y a los ritmos españoles con « Asturienne ».

Sin olvidar un viaje a Asia, Bulgaria, Irlanda o Sicilia. Venga a disfrutar de este viaje musical en la iglesia de Reterre, cuyas vidrieras, obra de Francis Chigot, han sido recientemente restauradas.

Participación a la gorra

Flöten- und Harfenkonzert – Duo Hors-Piste

Laurence Bancaud (Harfe und vietnamesische Zither dan tranh) und Carine Honorat (Flöten) weben mit ihren traditionellen und modernen Instrumenten Resonanzen durch die Zeit und die Kulturen. Das Konzert « En Chemin » ist als Klangreise konzipiert und führt uns von griechischen Mythen mit « Orpheus » über spanische Rhythmen mit « Asturienne » bis hin zu den großen finnischen Räumen mit « Tocar ».

Auch ein Abstecher nach Asien, Bulgarien, Irland oder Sizilien darf nicht fehlen. Genießen Sie diese musikalische Reise in der Kirche von Reterre, deren Glasfenster von Francis Chigot neu restauriert wurden.

Teilnahme mit Hut

Mise à jour le 2023-06-13 par Marche et Combraille en Aquitaine