Visite de l’Eglise de Recharinges Eglise de Recharinges Recharinges, 16 septembre 2023, Recharinges.

Visite de l’Eglise de Recharinges 16 et 17 septembre Eglise de Recharinges

Aprés la visite du pieuré et de l’église d’Araules à 14h, visite commentée à 16h de l’église de Recharinges avec les vitraux de Charles Borie et les scuptures de Jean-Paul Six.

Eglise de Recharinges place du bachat 43200 ARAULES Recharinges 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Eglise construite sur une ancienne grange avec les vitraux de Charles Borie et sculptures de Jean-Paul Six.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Araules