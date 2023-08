Exposition et visite Église de Quevauvillers eglise de quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers Quevauvillers Catégories d’Évènement: Quevauvillers

Somme Exposition et visite Église de Quevauvillers eglise de quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers Quevauvillers, 16 septembre 2023, Quevauvillers. Exposition et visite Église de Quevauvillers 16 et 17 septembre eglise de quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers L’associationb culture et patrimoine de la commune ouvre l’église et presente une mini exposition à l’occasion des journées du patrimoine eglise de quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers Quevauvillers 80710 Somme Hauts-de-France 0322908156 exposition et visite de l’eglise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 jean marc Labesse Détails Catégories d’Évènement: Quevauvillers, Somme Autres Lieu eglise de quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers Adresse place du jeu de tamis 80710 quevauvillers Ville Quevauvillers Departement Somme Lieu Ville eglise de quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers Quevauvillers latitude longitude 49.825514;2.079672

eglise de quevauvillers place du jeu de tamis 80710 quevauvillers Quevauvillers Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quevauvillers/