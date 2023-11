Chants polyphoniques de Noël Eglise de Puymiclan, Puymiclan (47) Chants polyphoniques de Noël Eglise de Puymiclan, Puymiclan (47), 2 décembre 2023, . Chants polyphoniques de Noël Samedi 2 décembre, 20h30 Eglise de Puymiclan, Puymiclan (47) Libre – Au chapeau Quoi de mieux en cette fin d’année que des chants de Noël ! L’entrée se fera au « Chapeau » et sera remise au groupe Passa Camin. Depuis près de 3 ans, notre association Arts et Traditions Populaires du Marmandais travaille le chant polyphonique avec Christine Henri membre du groupe girondin « Passa Camin ». Les chanteurs (environ 20) sont tous bénévoles. Chants au programme : Revelhatz-vos mainadas, ancien noël bordelais ; Qual tusta aici ?, Lo viatge, Nadal encara, Noëls occitans ; L’estrange deluge , Noël provençal Nicolas Saboly ; De matin, La marche des rois ; A la venuda de Nadau, Noël bordelais ; Aqueth aimable hilhet, Il est né le divin enfant… Deux autres concerts seront organisés dans la Gironde, le Dimanche 3 décembre à 16h Génissac et le samedi 9 décembre à 16h à Sainte Terre Consultez toutes les activités des ATP ici : https://www.atp-marmande.net/ source : événement Chants polyphoniques de Noël publié sur AgendaTrad Eglise de Puymiclan, Puymiclan (47) D641

