Cet évènement est passé CHANTS DE NOËL EN OCCITAN Eglise de Prinsuéjols Prinsuéjols-Malbouzon Catégories d’Évènement: Lozère

Prinsuéjols-Malbouzon CHANTS DE NOËL EN OCCITAN Eglise de Prinsuéjols Prinsuéjols-Malbouzon, 22 décembre 2023, Prinsuéjols-Malbouzon. Prinsuéjols-Malbouzon Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 14:30:00

fin : 2023-12-22 16:00:00 Chants de Noël en Occitan par NADALETS, DANIEL SOLISTE VOIX, LOUIS GUITARISTE

Entrée libre ….

Chants de Noël en Occitan par NADALETS, DANIEL SOLISTE VOIX, LOUIS GUITARISTE

Entrée libre …

Chants de Noël en Occitan par NADALETS, DANIEL SOLISTE VOIX, LOUIS GUITARISTE

Entrée libre EUR.

Eglise de Prinsuéjols

Prinsuéjols-Malbouzon 48100 Lozère Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Prinsuéjols-Malbouzon Autres Code postal 48100 Lieu Eglise de Prinsuéjols Adresse Eglise de Prinsuéjols Ville Prinsuéjols-Malbouzon Departement Lozère Lieu Ville Eglise de Prinsuéjols Prinsuéjols-Malbouzon Latitude 44.674466 Longitude 3.168045 latitude longitude 44.674466;3.168045

Eglise de Prinsuéjols Prinsuéjols-Malbouzon Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prinsuejols-malbouzon/