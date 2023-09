Cet évènement est passé Histoire de l’église Saint Antoine et de la place Jean XXIII Eglise de Pontcharra-sur-Turdine Pontcharra-sur-Turdine Catégories d’Évènement: Pontcharra-sur-Turdine

Rhône Histoire de l’église Saint Antoine et de la place Jean XXIII Eglise de Pontcharra-sur-Turdine Pontcharra-sur-Turdine, 16 septembre 2023, Pontcharra-sur-Turdine. Histoire de l’église Saint Antoine et de la place Jean XXIII 16 et 17 septembre Eglise de Pontcharra-sur-Turdine Entrée libre sans inscription Remontez le temps à travers l’histoire de l’église et la place du village de 1874 à nos jours. Photographies anciennes, cartes postales, reliques religieuses et anecdotes.

Une exposition organisée par l’association Histoire et Patrimoine soutenue par la commune de Vindry-sur-Turdine. Eglise de Pontcharra-sur-Turdine Place Jean XXIII, 69490 Pontcharra-sur-Turdine 69490 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

