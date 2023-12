Concert de polyphonie corse Eglise de Pont Ecrepin Putanges-le-Lac, 4 décembre 2023, Putanges-le-Lac.

Putanges-le-Lac,Orne

Ce concert de polyphonie corse est donné à l’occasion de l’inauguration de la route des crèches. Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti et Paul’Andria Fattaccini, chanteurs du Trio Sarocchi vous interpréteront des chants traditionnels corse. Créé en 1998, l’ensemble Sarocchi s’est produit sur de nombreuses scènes françaises et européennes (Autriche, Italie, Turquie…). Il compte aujourd’hui plus de 700 concerts à son actif et trois albums : « Orìgine » (1998), « Pezz’à Pezzi » (2004) et « À Cavallu! » (2015).

Cet excellent groupe a remporté les victoires de la musique en 1995.

Tarif : 10 € – Gratuit pour les enfants.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Eglise de Pont Ecrepin Putanges-Pont-Ecrépin

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



This concert of Corsican polyphony takes place on the occasion of the inauguration of the route des crèches. Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti and Paul’Andria Fattaccini, singers of the Trio Sarocchi, will perform traditional Corsican songs. Created in 1998, the Sarocchi ensemble has performed on numerous French and European stages (Austria, Italy, Turkey?). Today, it has over 700 concerts to its credit and three albums: « Orìgine » (1998), « Pezz?à Pezzi » (2004) and « À Cavallu! » (2015).

This excellent group won the Victoires de la Musique award in 1995.

Price: 10? – Free for children

Este concierto de polifonía corsa se ofrece con motivo de la inauguración de la ruta de las cunas. Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti y Paul’Andria Fattaccini, cantantes del Trío Sarocchi, interpretarán canciones tradicionales corsas. Fundado en 1998, el conjunto Sarocchi ha actuado en numerosos escenarios franceses y europeos (Austria, Italia, Turquía, etc.). En la actualidad, cuenta con más de 700 conciertos y tres álbumes en su haber: « Orìgine » (1998), « Pezz?à Pezzi » (2004) y « À Cavallu » (2015).

Este excelente grupo ganó el premio Victoires de la Musique en 1995.

Entrada: 10? – Gratuita para niños

Dieses Konzert mit korsischer Polyphonie findet anlässlich der Einweihung der Krippenstraße statt. Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti und Paul’Andria Fattaccini, Sänger des Sarocchi-Trios, werden Ihnen traditionelle korsische Lieder vortragen. Das 1998 gegründete Sarocchi-Ensemble ist auf zahlreichen französischen und europäischen Bühnen (Österreich, Italien, Türkei usw.) aufgetreten. Heute kann das Ensemble mehr als 700 Konzerte und drei Alben vorweisen: « Orìgine » (1998), « Pezz?à Pezzi » (2004) und « À Cavallu! » (2015).

Diese hervorragende Gruppe gewann 1995 die Victoires de la Musique.

Eintrittspreis: 10 ? – Kostenlos für Kinder

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DU PAYS DE PUTANGES