EN MARCHE VERS NOËL : CRÈCHE VIVANTE ET CONCERT DE NOËL Église de Plombières-les-Bains Place Napoléon III Plombières-les-Bains, 17 décembre 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00

Une manifestation organisée par la Paroisse Notre-Dame des Sources pour nous replonger dans l’origine même de la fête de Noël si chère à tous.

Programme :

Deux représentations de la Crèche Vivante à 15h00 et 17h00

Un Concert de Noël – Choeur et Orgue – à 16h00

L’Office des Vêpres à 18h00 pour clôturer cet après-midi et nous mettre en marche vers Noël..

0 EUR.

