Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Pleneuf (22)
Dimanche 2 juillet, 20h30
Entrée libre

Visite avec un rappel historique de sa construction, son architecture particulière, les autels en marbre d'Ollivier de Beauvais, ses mosaïques d'Isidore Odorico, les vestiges de la chaire sculptée par Élie Le Goff, une exposition du trésor et une présentation de deux toiles remarquables stockées dans les greniers du presbytère.

Eglise de Pleneuf
square du chanoine Jaffrain, 22370 Pléneuf-Val-André
Pléneuf 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

