Cet évènement est passé Visite guidée de l’église de Pinterville Eglise de Pinterville Pinterville Catégories d’Évènement: Eure

Pinterville Visite guidée de l’église de Pinterville Eglise de Pinterville Pinterville, 16 septembre 2023, Pinterville. Visite guidée de l’église de Pinterville Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise de Pinterville Visite commentée de l’eglise de Pinterville Eglise de Pinterville église de pinterville Pinterville 27400 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « maxime.leroux@pinterville.fr »}] Eglise Sainte-trinité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Commune de Pinterville Détails Catégories d’Évènement: Eure, Pinterville Autres Lieu Eglise de Pinterville Adresse église de pinterville Ville Pinterville Departement Eure Lieu Ville Eglise de Pinterville Pinterville latitude longitude 49.190917;1.171814

Eglise de Pinterville Pinterville Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pinterville/