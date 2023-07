Audition de l’orgue historique Église de Pesmes Pesmes Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Audition de l'orgue historique Samedi 16 septembre, 16h00 Église de Pesmes Pesmes, 16 septembre 2023, Pesmes. Entrée libre

Samedi 16 septembre, à la suite de la visite commentée de l’orgue historique de 1727, l’organiste Matthieu Boutineau fera entendre l’instrument de 16h à 16h30. Église de Pesmes Rue Gentil, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 09 50 17 09 00 http://www.ot-pesmes.fr/ http://www.petites-cites-comtoises.org/editions/journees-du-patrimoine-1-27.htm https://www.orgue-musique-pesmes.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © Jean-Louis Langrognet

