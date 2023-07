Visite commentée de l’orgue historique Église de Pesmes Pesmes, 16 septembre 2023, Pesmes.

Visite commentée de l’orgue historique 16 et 17 septembre Église de Pesmes 15 places maximum ; accès impossible aux personnes à mobilité réduite (escalier en vis raide et très étroit)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Pesmes ouvre ses portes pour une visite commentée à la tribune, de l’orgue historique de 1727, par des membres de l’association Orgue & Musique Pesmes.

Les facteurs d’orgues Marie et Denis Londe, chargés de l’entretien de l’instrument, donneront des explications techniques, et l’organiste Matthieu Boutineau illustrera musicalement le propos.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

