Concert GOSPEL Eglise de Périssac Périssac, 25 novembre 2023, Périssac.

Périssac,Gironde

Les associations 2P et ARIEP vous proposent un Concert Gospel à l’église de Périssac..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:00:00. .

Eglise de Périssac

Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The associations 2P and ARIEP present a Gospel Concert at the Périssac church.

Las asociaciones 2P y ARIEP le ofrecen un concierto de Gospel en la iglesia de Périssac.

Die Vereine 2P und ARIEP bieten Ihnen ein Gospelkonzert in der Kirche von Périssac an.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Fronsadais