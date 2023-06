Église Saint-Médard, Parfondeval (02) église de Parfondeval Parfondeval, 24 juin 2023, Parfondeval.

Église Saint-Médard, Parfondeval (02) 24 – 30 juin église de Parfondeval Entrée libre

Les guides bénévoles de l’association « les amis de Parfondeval et de ses environs » vous accueilleront 7 soirs consécutifs pour une visite guidée de l’église fortifiée ou du cimetière de Parfondeval (cimetière le samedi 24 et le jeudi 29, église les autres jours).

N’hésitez pas à venir en famille découvrir cette splendide et unique église située dans une commune labellisée « un des plus beaux villages de France ».

Une animation pour les enfants est prévue en parallèle de la visite !

église de Parfondeval rue principale 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « amis.parfondeval@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:30:00+02:00 – 2023-06-24T21:30:00+02:00

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T21:30:00+02:00

église fortifiée cimetière

association « les amis de Parfondeval et de ses environs »