SAINT-MANVIEU-NORREY Visite libre de l’église Église de Norrey-en-Bessin Saint-Manvieu-Norrey, 16 septembre 2023, Saint-Manvieu-Norrey. Visite libre de l’église 16 et 17 septembre Église de Norrey-en-Bessin Visite guidée ou libre, présentation de documents sur le monument, exposition de photographies, … Église de Norrey-en-Bessin Rue de l’oratoire, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie 06 71 23 02 73 http://www.saintmanvieunorrey.fr Cet édifice classé date du XIIIe siècle. Il a été appelé « la cathédrale des labours » par Monseigneur Picaud évêque de Bayeux grâce, entre autres, à ses belles proportions, à ses sculptures, à sa qualité acoustique, … Une galerie circulaire fait le tour derrière le chœur et comprend des éléments architecturaux remarquables : un bas relief ciselé représentant le massacre des Saints innocents, le mystère de l’eucharistie avec une vigne, des personnages, des animaux en dentelle de pierre, … Très endommagé par les bombardements de la dernière guerre, il a été reconstruit par les Beaux-arts. Une légende nous raconte l’histoire de sa création. D5 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Rue de l'oratoire, 14740 Saint-Manvieu-Norrey
Calvados
Normandie
06 71 23 02 73
http://www.saintmanvieunorrey.fr

