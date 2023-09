Concert « Chansons françaises » Eglise de Neuilly sur Eure Longny les Villages Catégories d’Évènement: Longny les Villages

Orne Concert « Chansons françaises » Eglise de Neuilly sur Eure Longny les Villages, 1 octobre 2023, Longny les Villages. Longny les Villages,Orne Les Voix du Cœur vous proposent un concert, chorale et orchestre, « Chansons françaises du Moyen Age à nos jours ».

Libre participation..

2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 . .

Eglise de Neuilly sur Eure NEUILLY SUR EURE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Les Voix du C?ur propose a concert, choir and orchestra, « Chansons françaises du Moyen Age à nos jours ».

Free admission. Les Voix du Cœur le ofrecen un concierto, coro y orquesta, « Chansons françaises du Moyen Age à nos jours ».

Entrada gratuita. Les Voix du C?ur bieten Ihnen ein Konzert, Chor und Orchester, « Französische Chansons vom Mittelalter bis heute ».

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

