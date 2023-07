Concert Le Violon Enchanté Eglise de Neuilly la Forêt Isigny-sur-Mer, 23 juillet 2023, Isigny-sur-Mer.

Isigny-sur-Mer,Calvados

Profitez de votre dimanche après-midi pour découvrir la magie du violon de Marie-Astrid Hulot, bercée des notes du piano de Léo Pensel et du son du violoncelle de Louise Saby, de Neuilly-la-Forêt.

De Jean-Sébastien Bach à Serge Gainsbourg, laissez-vous transporter par toute la tendresse et la joie que ces trois amis au violon, violoncelle et piano partageront avec vous, au cœur des marais de Neuilly-la-Forêt.

Autres informations : Entrée libre et ouverte à tous.

2023-07-23 15:30:00 fin : 2023-07-23 16:30:00. .

Eglise de Neuilly la Forêt

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie



Take advantage of your Sunday afternoon to discover the magic of Marie-Astrid Hulot’s violin, lulled by the notes of Léo Pensel’s piano and the sound of Louise Saby’s cello from Neuilly-la-Forêt.

From Johann Sebastian Bach to Serge Gainsbourg, let yourself be transported by all the tenderness and joy that these three friends on violin, cello and piano will share with you, in the heart of the marshes of Neuilly-la-Forêt.

Further information: Admission free and open to all

Aproveche su tarde de domingo para descubrir la magia del violín de Marie-Astrid Hulot, arrullado por las notas del piano de Léo Pensel y el sonido del violonchelo de Louise Saby, de Neuilly-la-Forêt.

De Jean-Sébastien Bach a Serge Gainsbourg, déjese transportar por toda la ternura y la alegría que compartirán con usted estos tres amigos del violín, el violonchelo y el piano, en el corazón de las marismas de Neuilly-la-Forêt.

Más información: Entrada libre y gratuita

Nutzen Sie Ihren Sonntagnachmittag, um die Magie der Violine von Marie-Astrid Hulot zu entdecken, eingelullt von den Noten des Klaviers von Léo Pensel und dem Klang des Cellos von Louise Saby aus Neuilly-la-Forêt.

Von Johann Sebastian Bach bis Serge Gainsbourg: Lassen Sie sich von der Zärtlichkeit und Freude mitreißen, die diese drei Freunde an Geige, Cello und Klavier im Herzen der Sümpfe von Neuilly-la-Forêt mit Ihnen teilen werden.

Weitere Informationen: Eintritt frei und für alle zugänglich

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité