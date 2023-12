SOIREE ASTRONOMIE EN AUBRAC : SPECIALE HIVER – CLAUDE GEOURJON Eglise de Nasbinals Nasbinals Catégories d’Évènement: Lozère

Début : 2024-01-03 18:30:00

fin : 2024-01-03 20:00:00 Découverte du ciel étoilé de l’Aubrac en hiver : repérer les constellations, les planètes visibles à l’œil nu, les galaxies au télescope…

Inscription: 04 66 32 55 73 ….

Eglise de Nasbinals

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

