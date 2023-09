Cet évènement est passé Découvrez cet ancien siège de prieuré pour une visite libre Église de Murols Murols Catégories d’Évènement: Aveyron

Murols Découvrez cet ancien siège de prieuré pour une visite libre Église de Murols Murols, 16 septembre 2023, Murols. Découvrez cet ancien siège de prieuré pour une visite libre Samedi 16 septembre, 15h00 Église de Murols Gratuit. Entrée libre. Ancien siège d’un prieuré relevant de l’évêque de Rodez, l’église date du XVe siècle. Elle possède un chœur roman et la voûte a été refaite au XVIIIe siècle. Elle est dotée d’un beau clocher-peigne à 4 baies.

En 1853 la bénédiction de la grande cloche (454 kg) fut l’évènement marquant du siècle devant un parterre d’ecclésiastiques.

Découvrez ce lieu lors des Journées européennes du patrimoine.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

