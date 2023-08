Journées Européennes du Patrimoine : visite de l’église de Loupchat Eglise de Murel Martel, 16 septembre 2023, Martel.

Martel,Lot

Ouverture exceptionnelle de l’église de Loupchat, en visite libre..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Eglise de Murel

Martel 46600 Lot Occitanie



Special opening of the Loupchat church, open to the public.

La iglesia de Loupchat está abierta al público.

Außergewöhnliche Öffnung der Kirche von Loupchat für freie Besichtigungen.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Vallée de la Dordogne