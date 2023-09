Cet évènement est passé Entrez dans l’univers baroque de Moutier d’Ahun Église de moutier d’ahun Moutier-d’Ahun Catégories d’Évènement: Creuse

Moutier-d'Ahun Entrez dans l’univers baroque de Moutier d’Ahun Église de moutier d’ahun Moutier-d’Ahun, 16 septembre 2023, Moutier-d'Ahun. Entrez dans l’univers baroque de Moutier d’Ahun 16 et 17 septembre Église de moutier d’ahun 1 € +16 ans. 1 € audioguide. Entrée libre. Entrer dans le chœur de l’église de Moutier d’Ahun, c’est entrer dans un univers à part, un lieu hors du temps, fantastique et mythologique à la végétation luxuriante. Un bestiaire local et exotique se côtoient. Des histoires se racontent, font sourire ou réfléchir…

Il y a beaucoup à voir dans ses boiseries baroques d’une exceptionnelle qualité, réalisées à la fin du XVIIe siècle. Église de moutier d’ahun Place de l’Abbé Jules Malapert, 23150 Moutier-d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 45 63 http://moutier-d-ahun.fr Découvrez cette église de l’ancienne abbaye bénédictine du Xe siècle, avec ses boiseries datant du XVIIe siècle de Simon Bauer. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©OTCreuseSudOuest Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Moutier-d'Ahun Autres Lieu Église de moutier d'ahun Adresse Place de l'Abbé Jules Malapert, 23150 Moutier-d'Ahun Ville Moutier-d'Ahun Departement Creuse Lieu Ville Église de moutier d'ahun Moutier-d'Ahun latitude longitude 46.09113;2.05486

Église de moutier d'ahun Moutier-d'Ahun Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moutier-d'ahun/