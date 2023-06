Église Sainte-Marie-Madeleine, Moulins-sur-Yèvre (18) Eglise de Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Moulins-sur-Yèvre Église Sainte-Marie-Madeleine, Moulins-sur-Yèvre (18) Eglise de Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre, 24 juin 2023, Moulins-sur-Yèvre. Église Sainte-Marie-Madeleine, Moulins-sur-Yèvre (18) Samedi 24 juin, 18h45 Eglise de Moulins-sur-Yèvre entrée libre Vous êtes invités à venir découvrir l’église lors d’une visite libre et d’un temps convivial après la messe de 18h.

Nous vous attendons ! Eglise de Moulins-sur-Yèvre Rue de l’Église, 18390 Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre 18390 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 30 80 16 »}, {« type »: « email », « value »: « paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:45:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

2023-06-24T18:45:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00 visite église Archives départementales du Cher Détails Catégories d’Évènement: Cher, Moulins-sur-Yèvre Autres Lieu Eglise de Moulins-sur-Yèvre Adresse Rue de l'Église, 18390 Moulins-sur-Yèvre Ville Moulins-sur-Yèvre Departement Cher Lieu Ville Eglise de Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre

Eglise de Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins-sur-yevre/

Église Sainte-Marie-Madeleine, Moulins-sur-Yèvre (18) Eglise de Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre 2023-06-24 was last modified: by Église Sainte-Marie-Madeleine, Moulins-sur-Yèvre (18) Eglise de Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre Eglise de Moulins-sur-Yèvre Moulins-sur-Yèvre 24 juin 2023