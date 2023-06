Paroles de plume, Slam-poésie Eglise de Mortemart Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, 7 juillet 2023, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart,Dordogne

Envie de nouveauté pour ce soir? Voici une représentation de slam avec Jocelyn DORANGEON, accompagné au piano par Etienne BROWN. Réserver.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Eglise de Mortemart

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Looking for something new this evening? Here’s a slam performance by Jocelyn DORANGEON, accompanied on piano by Etienne BROWN. Book now

¿Busca algo nuevo esta noche? Aquí tiene la actuación de Jocelyn DORANGEON, acompañada al piano por Etienne BROWN. Reserve ahora

Lust auf etwas Neues für heute Abend? Hier ist eine Slam-Performance mit Jocelyn DORANGEON, der von Etienne BROWN am Klavier begleitet wird. Buchen Sie

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère